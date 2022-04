Eigenaar OGC Nice en Ineos biedt op Chelsea, Pagliuca haakt af

„Dit is een Brits bod op een Britse club”, zegt Ineos in een verklaring. „We zijn van mening dat Londen een club moet hebben die het aanzien van de stad weerspiegelt. Net zoals dat het geval is bij Real Madrid, FC Barcelona en Bayern München. We willen dat Chelsea die club in Londen wordt. We doen deze investering als fans van deze prachtige sport en niet als een manier om winst te maken. Dat doen we met onze kernactiviteiten en niet met voetbal.”

Kort na de verklaring van Ineos meldde persbureau Reuters dat het consortium onder leiding van Todd Boehly, mede-eigenaar van de LA Dodgers, exclusieve onderhandelingen voert om Chelsea te kopen voor een bedrag van 3 miljard pond. De Amerikaanse investeerder Steve Pagliuca had ook belangstelling voor Chelsea, maar hij haakte vrijdag af.

Abramovich

Chelsea werd in maart te koop aangeboden door eigenaar Roman Abramovich na de Russische inval in Oekraïne. De Rus staat op een sanctielijst van de Britse overheid, omdat hij nauwe banden zou hebben met president Vladimir Poetin. Chelsea heeft daardoor te maken met allerlei restricties.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Premier League