Bondscoach Frank de Boer haalt Ajacied Ryan Gravenberch bij Oranje

Hij traint vandaag nog mee met de ploeg van KNVB-coach Erwin van de Looi, om vervolgens morgen aan te sluiten bij het Nederlands elftal. Met de entree van de 18-jarige middenvelder van Ajax bestaat de selectie van Oranje uit 24 spelers.

Het Nederlands elftal speelt vanavond een oefenwedstrijd tegen Spanje. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 20:45 uur. Zondag 15 november staat het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina op het programma. Ook dat duel vindt plaats in Amsterdam en begint om 18:00 uur.

Woensdag 18 november staat in Chorzów de Nations Leaguewedstrijd tussen Polen en Nederland op het programma. De aftrap in Polen is om 20:45 uur.