Johan Cruijff inspireerde succesvolle trainer van Getafe

„Als kind wilde ik hem nadoen als voetballer. En als coach heb ik veel naar hem gekeken. Hij heeft mij geïnspireerd als een coach die het beste uit zijn spelers haalt”, zei hij op zijn afsluitende persconferentie voor het thuisduel van zijn ploeg donderdag in de zestiende finales.

Getafe heeft een volstrekt andere speelwijze dan Ajax en FC Barcelona, de clubs waar Cruijff op de bank zat. Maar Bordalás blijft wel verbazen met voetballers die in Europa nog geen grote bekendheid genieten. Drie jaar geleden promoveerde hij met zijn ploeg naar La Liga. Na een achtste eindklassering werd Getafe vorig seizoen vijfde in de hoogste Spaanse profklasse. Op dit moment hebben alleen Real Madrid en FC Barcelona meer punten dan de club met een begroting van zo’n 80 miljoen euro.

„We blijven ons zelf maar verbeteren”, zei Bordalás. „Ik ben echt trots dat we bij een relatief kleine club zulk goed werk blijven leveren. Voor Getafe is het een beloning om Europees te mogen voetballen. Ajax is een club met een grote historie en ze speelden vorig seizoen geweldig. Maar wij zijn gewend aan goede tegenstanders. We spelen tegen clubs als Real, Barcelona, Valencia, Sevilla en Atlético.”

Bordalás, vorig seizoen verkozen als oefenmeester van het jaar in Spanje, coacht een beetje als Diego Simeone. Net als de fanatieke trainer van Atlético Madrid beent hij bijna de hele wedstrijd langs de zijlijn. Soms schreeuwend en wild gebarend. Zijn agressieve uitstraling slaat ook over naar zijn spelers. Want geen ploeg in Spanje maakt zo veel overtredingen als Getafe.

„Ik ken de verhalen over onze speelwijze”, zei Bordalás. „Ik heb begrepen dat daar de afgelopen dagen ook in Nederland over is gesproken. Maar wij doen gewoon waar we goed in zijn. De mensen die zo over ons praten zijn misschien wel een beetje bang voor ons. Die maken zich zorgen. Wij hebben een fitte selectie en vertrouwen op onze manier van spelen. We verheugen ons heel erg op de twee wedstrijden tegen Ajax.”

Bekijk ook: Ajax met Perr Schuurs naar Getafe

Bekijk ook: Franse scheidsrechter voor Ajax

Beluister hier de voetbalpodcast: Sjaak Swart: ’Ajax kan beter twee keepers opstellen’