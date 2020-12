Russell weer voor Verstappen, dramatische training Ferrari

Met een tijd van 54,713 was Russell iets meer dan een tiende van een seconde sneller dan Max Verstappen, die in de eerste training ook al de tweede tijd had neergezet. Sergio Pérez noteerde kort daarachter de derde tijd.

Russels tijdelijke teamgenoot Valtteri Bottas noteerde slechts de elfde tijd, op zes tienden van de snelste man. Bottas was een ronde weliswaar sneller dan Russell, maar die tijd werd verwijderd vanwege het overschrijden van de baanlimiet in bocht 8, een veelvoorkomend euvel. In het tweede deel focuste Bottas zich net als zijn collega’s op de racesimulatie en zette hij dus geen snelle tijd meer neer.

Ferrari kende een waardeloze tweede training. Charles Leclerc zette helemaal geen getimede ronde neer vanwege een aandrijfasprobleem. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel spinde aan het begin van de sessie twee keer en noteerde uiteindelijk slechts de zestiende tijd. McLaren-coureur Lando Norris (zeventiende) kampte met problemen aan zijn Renault-motor.

