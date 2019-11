Teambaas Red Bull: ’2020 duurste jaar ooit in Formule 1’

„Het lijkt het duurste jaar ooit in de Formule 1 te worden”, aldus Horner na de Grand Prix van de Verenigde Staten. „We zijn dan allemaal bezig met twee type auto’s door die veranderde regelgeving. Ik blijf erbij dat het beter was geweest om eerst het budgetplafond te introduceren en pas een jaar later de regels wat de auto’s betreft. Dan zou je dus direct veel minder uit kunnen geven. Nu wordt 2020 een heel duur en druk jaar, zowel op- als naast de baan.”

Horner keek er niet vanop dat Max Verstappen zich al na de kwalificatie in Austin optimistisch uitte richting volgend jaar. „Ik denk ook dat we de goede richting opgaan. Max ziet en voelt de progressie. We boeken vooruitgang, zowel op het gebied van het chassis als de motor. Dat is bemoedigend. Alles wat we dit jaar leren kunnen we doorvoeren richting de RB16, aangezien de regels komende winter niet veranderen. Mercedes blijft het richtpunt. Het is wel ironisch dat we mogelijk een jaar ingaan met de spannendste strijd tussen drie teams en dat dan het seizoen erop alles gaat veranderen”„ stelt Horner, die niet wilde bevestigen of Red Bull richting de volgende race in Brazilië updates voor de auto meeneemt om alvast uit te testen richting volgend jaar. „Wait and see.”

De teambaas was niet zo uitgesproken als Verstappen over het matige optreden van Ferrari in Austin. „Vettel viel vroeg uit en Leclerc was inderdaad niet zo snel als verwacht. Maar voor de verklaring moet je bij Ferrari zijn.”