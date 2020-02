Sven Kramer: ’Het is een heftige tijd momenteel’

HAMAR - Na twee afstanden waarop zijn resultaten te wensen overlieten, besloot Sven Kramer zich kort na afloop van de eerste dag op de WK Allround terug te trekken uit het toernooi. In Hamar had het Friese boegbeeld van de Nederlandse schaatssport gehoopt zijn tiende wereldtitel op de vierkamp te veroveren, maar een familietragedie deed de hoop erop al in de aanloop naar het evenement vervliegen.