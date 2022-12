Geplaagde De Vrij slaat training met reserves over

De Vrij trainde niet mee met de reserves. Ⓒ René Bouwman

Met de zege op de Verenigde Staten nog vers in het geheugen belegden de spelers van het Nederlands elftal rond 10.30 uur Nederlandse tijd een training in Doha. Bondscoach Louis van Gaal was met al zijn 26 spelers naar veld 6 van de Qatar University gekomen. Hij trainde met de reserves van de gewonnen achtste finale van zaterdagavond op het WK tegen de VS (3-1). De basisspelers van dat duel kregen rust. Ze volgden de training vanaf een hometrainer.