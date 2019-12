Barça behoudt koppositie na mispeer Real Madrid

De ploeg van coach Zinedine Zidane kwam in Bernabeu niet verder dan 0-0 tegen Athletic Bilbao. Real sluit het jaar af met twee punten minder dan Barcelona. De Catalanen gaan na de zege op Deportivo Alaves (4-1) van zaterdag aan kop met 39 punten.

Bilbao leek in Bernabeu op voorsprong te komen, maar werd door de VAR teruggefloten wegens buitenspel. Namens Real schoot Toni Kroos in de tweede helft op de paal en kopte Nacho op de lat. Het is voor Real Madrid het derde gelijkspel op rij in La Liga. El Clasico in Barcelona eindigde afgelopen woensdag ook in 0-0. Afgelopen zondag bleef Real bij Valencia op 1-1 steken.

ITALIË

Gennaro Gattuso heeft zijn eerste overwinning als coach van Napoli op zak. Na de nederlaag tegen Parma bij zijn debuut vorige week, zag de coach Napoli met 2-1 winnen bij Sassuolo. Napoli staat na de zege achtste met 24 punten, achttien minder dan Juventus en Internazionale.

Hamed Traorè had Sassuolo in de 29e minuut op 1-0 bracht op aangeven van Manuel Locatelli. In de tweede helft bracht Allan de bezoekers uit Napels op gelijke hoogte uit een voorzet van Arek Milik. Napoli kreeg daarna grote kansen op de tweede treffer via José Callejon en Dries Mertens. Een doelpunt van Callejon werd nog wegens buitenspel afgekeurd. In blessuretijd zorgde invaller Eljif Elmas voor de bevrijdende treffer voor Gattuso.

