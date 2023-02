Voormalig recordhoudster bewondert Femke Bol: ’Zij hoort daarbij’

De inmiddels 72 jaar oude Kratochvilova volgt Bol al heel lang en roemt haar uitzonderlijke talent, met name op de 400 meter horden. „Van tijd tot tijd worden atleten geboren die buitengewoon presteren. Zij hoort daarbij.”

Als Tsjechoslowaakse verbrak ze in haar topperiode (van 1981 tot 1983) maar liefst vier wereldrecords: 400 en 800 meter outdoor, 200 en 400 meter indoor. Na zondag heeft ze er nog maar één in handen, die van de 800 meter met een tijd van 1.53,28 van 26 juli 1983. Ter vergelijking, Ellen van Langen werd in 1992 in een razendsnelle finale olympisch kampioene in 1.55,54. Of ook haar laatste record na veertig jaar verbroken gaat worden door de grootste talenten van het moment, de Amerikaanse Athing Mu en de Britse Keely Hodgkinson, laat ze wijselijk in het midden. Maar stiekem hoopt ze van niet.

Kratochvilova had tijdens haar carrière een mannelijk uiterlijk, wat altijd vragen opgeroepen heeft. Ondanks het feit dat ze nooit op dopinggebruik betrapt is, wijst onderzoek erop dat er in de jaren ’80 verboden middelen aan Tsjechoslowaakse sporters werden toegediend.