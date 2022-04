Voormalig topkeepster Hope Solo meldt zich na arrestatie in afkickkliniek

Hope Solo. Ⓒ ANP/HH

Hope Solo gaat zich vrijwillig laten opnemen in een kliniek om van haar ’uitdagingen met alcohol’ af te komen. Dat laat ze weten via sociale media. De voormalig beste keepster van de wereld werd vorige maand in dronken toestand in haar auto aangetroffen. Haar kinderen zaten op dat moment op de achterbank.