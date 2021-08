Elaine Thompson-Herah wil ’onaantastbaar’ record op 100 meter verbreken

„Een aantal jaar geleden kreeg ik de vraag of ik dat wereldrecord kon verbeteren en toen antwoordde ik dat dat onmogelijk was. Maar nu ik 10,54 heb gelopen, is het record binnen bereik en dus is het wel degelijk mogelijk”, zei ze in aanloop naar de Diamond League-meeting op donderdag in Lausanne.

De 29-jarige Thompson-Herah was de sprintkoningin van de Olympische Spelen met drie keer goud: op de 100, 200 en 4x100 meter. Ze won toen het goud op de 100 meter in een olympisch record van 10,61, maar verbaasde de atletiekwereld nog meer met de 10,54 afgelopen weekeinde bij de Prefontaine Classic in Eugene.