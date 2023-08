Van Hooijdonk biedt Steijn excuses aan: ’Ik heb geen bewijs voor mijn opmerking’

„Afgelopen zondag heb ik tijdens de uitzending van NOS Studio Voetbal gezegd dat Maurice Steijn betrokken zou zijn geweest bij duistere dealtjes met makelaars. Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten”, meldt Van Hooijdonk op de website van de NOS.

Van Hooijdonk: „Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten.”

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn tijdens de uitzending van Studio Voetbal van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers.” Dat gebeurde volgens de oud-aanvaller drie jaar geleden toen Steijn trainer was van NAC Breda. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben.