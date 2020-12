Ajax, the day after: pijnlijke ervaring moet nu als doping werken

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het is voor iedere voetballiefhebber een datum om te omcirkelen in zijn of haar agenda. Woensdag 9 december zal de spanning in de Johan Cruijff ArenA om te snijden zijn en wordt het voor Ajax tegen Atalanta álles of niets. Of eigenlijk, álles of Europa League. Alleen bij winst op de Italianen voegt het elftal van Erik ten Hag zich onder de voetbalelite van Europa en plaatst het zich voor de knock-outfase van de Champions League.