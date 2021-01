Het moet niet te soft zijn tussen Van der Poel en Van Aert

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

Er leek door een nieuwe corona-variant even twijfel of het WK veldrijden in Oostende zou doorgaan, maar zelfs als ze het op de maan hadden moeten organiseren, was er koers geweest. Zeker met het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het is misschien wat oneerbiedig om te zeggen, maar als die twee het op hun heupen hebben, komt de rest er niet aan te pas. Het klasseverschil is echt veel te groot, dat hebben we deze winter al meerdere malen gezien.