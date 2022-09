Quintana tekent beroep aan bij CAS wegens diskwalificatie Tour

„Op dit moment is het niet mogelijk om aan te geven wanneer de definitieve beslissing bekend zal worden gemaakt”, aldus het sporttribunaal CAS in een verklaring.

Afmelding

Omdat het de eerste keer was dat Quintana (32) op het gebruik van tramadol is betrapt, volgde alleen diskwalificatie en geen schorsing. De Colombiaan had dus gewoon kunnen starten in de Ronde van Spanje, maar hij meldde zich op het laatste moment af.

De UCI besloot tramadol pas drie jaar geleden te verbieden. Bij een eerste overtreding volgt diskwalificatie en een boete van 5000 Zwitserse frank (zo’n 5150 euro). Wordt een renner nogmaals betrapt, dan volgt een schorsing van vijf maanden. Een team waarvan twee renners binnen een periode van een jaar worden betrapt, krijgt een boete van 10.000 Zwitserse frank. Bij nog een overtreding in dezelfde periode volgt een schorsing van het team. Die kan uiteenlopen van een tot twaalf maanden.