PSV-directeur Toon Gerbrands na boete UEFA woest op misdragende fans

Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, is boos op de daders. „Voor ons is de maat meer dan vol”, zegt hij. „Wij accepteren het niet langer dat mensen zich uit naam van PSV misdragen, zeker niet als wij te gast zijn. Dit wangedrag valt niet onder supporten en ik wil dat het voorgoed stopt. Wij hebben inmiddels contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten en met Sturm Graz en zetten alles op alles om de daders te identificeren. De boete zullen we op hen verhalen.”

Het loopt de laatste maanden vaak uit de hand met supporters. Feyenoord kreeg dit seizoen meerdere boetes van de UEFA. Zondag ging het na afloop van het duel tussen NEC en Vitesse buiten het stadion helemaal mis. De wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk werd tijdelijk gestaakt wegens supporters die aanstekers en bekers met bier op het veld gooiden.

De KNVB, de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie, alle clubs uit het betaalde voetbal en het Supporterscollectief willen dat de misstanden stoppen, lieten ze maandag in een gezamenlijke verklaring weten. Ze overleggen nog over hoe ze dat precies voor elkaar willen krijgen.

Een medewerker moet ingrijpen tijdens Sturm Graz-PSV Ⓒ ANP/HH

PSV mist alleen geschorste Sangaré tegen AS Monaco

PSV-trainer Roger Schmidt heeft donderdag in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco in de Europa League de beschikking over bijna zijn gehele selectie. De Duitser moet het wel stellen zonder Ibrahim Sangaré, die een wedstrijd schorsing uitzit.

De vorige keren dat Sangaré ontbrak, koos Schmidt er vaak voor verdediger Olivier Boscagli door te schuiven naar het middenveld. Armando Obispo vervangt Boscagli dan in het centrum van de defensie naast André Ramalho. Een andere optie voor PSV is om te beginnen met Davy Pröpper.

Schmidt wilde woensdag niet verklappen welke keuze hij maakt. „Boscagli doorschuiven is een optie, maar we hebben meerdere mogelijkheden”, zei de coach, die vindt dat PSV niet te lang moet stilstaan bij de afwezigheid van Sangaré. „Tegen Real Sociedad speelden we ook een goede wedstrijd zonder hem, maar hij is wel een sleutelspeler voor ons.”

Boscagli zelf maakt het niet zoveel uit waar hij komt te spelen, zei hij. „Ik ben het nu gewend. Eerst was de switch van verdediging naar het middenveld wel wat lastiger. Nu gaat mij dat goed af. Ik ben zelf in Monaco geboren. Ik vind het mooi om dan nu tegen die club te mogen spelen.”

Ryan Thomas ontbrak afgelopen weekeinde tegen PEC Zwolle (3-1) wegens een lichte knieblessure. De Nieuw-Zeelander is op de weg terug. Schmidt: „Hij volgde een individuele training. Dat ging goed. We houden de optie open dat hij morgen op de bank zit. Misschien dat hij dan nog een aantal minuten kan spelen. Zo niet, dan waarschijnlijk zondag tegen Ajax.”

PSV en AS Monaco gaan aan kop in groep B met 4 punten uit twee duels. „Monaco kwalificeerde zich, net als wij, bijna voor de Champions League. Het is een uitstekend team met sterke individuen”, vindt Schmidt.