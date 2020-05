Moment van toen: AC Milan dompelt PSV in rouw

PSV beleeft in 2005 zijn eigen Lucas Moura-moment. Net als Ajax vorig jaar stranden de Eindhovenaren na een imposant Champions League-seizoen in de extra tijd van de tweede halve finale.

PSV legt een prima wedstrijd op de mat en lijkt af te stevenen op een verlenging, totdat Massimo Ambrosini met zijn goal het Philips Stadion in rouw dompelt. Phillip Cocu maakt er nog 3-1 van, maar dat is niet genoeg na de 2-0 nederlaag in Milaan.

De verslagenheid is enorm. „We hadden geschiedenis kunnen schrijven. Dit is een uitzonderlijk goede groep, die een eenmalige kans had om de Champions League te winnen”, treurt Mark van Bommel.