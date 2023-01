Van Wolfswinkel gunt Schreuder tijd: ’Juiste trainer voor Ajax’

„Bij Ajax staat de druk er vol op”, beseft FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel. „Ik ken Alfred. Hij was een ploeggenoot bij Vitesse en na de winterstop kwam hij terug als assistent van Theo Bos. Ik weet hoe hij over voetbal denkt en dat is echt van een enorm hoog niveau. Het is voor hem niet gemakkelijk werken als je zoveel veranderingen voor je kiezen krijgt, zoals daar het geval is geweest. Bij een club als Ajax krijg je niet zoveel tijd en dat is doodzonde, want ik ben er zeker van dat Alfred de juiste trainer is voor Ajax.”