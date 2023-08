Rugproblemen weerhouden Andreescu van deelname US Open

De 23-jarige Andreescu is de nummer 51 van de wereld. Ze was ooit de mondiale nummer 4. Andreescu had dit hardcourtseizoen nog geen wedstrijd gewonnen.

Vier jaar geleden was Andreescu in de finale in twee sets te sterk voor Serena Williams. Sindsdien is ze op geen van de vier grand slams nog voorbij de vierde ronde gekomen. Vorig jaar haalde ze de derde ronde op de US Open.