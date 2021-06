Ronald Koeman én Jordi Cruijff bij FC Barcelona volgend seizoen

Cruijff wordt niet gekoppeld aan Koeman, maar gaat de club op technisch vlak op vele gebieden ondersteunen. Voor Koeman is de komst van de man, die zich vrij moest maken bij het Chinese FC Shenzen, niet verkeerd.

In het afgelopen seizoen heeft hij veel dingen alleen moeten oplossen. De president die hem aanstelde, Josep Bartomeu, werd weggestuurd en tijdens de verkiezingsstrijd voor de nieuwe president was de club een tijd volledig onbestuurbaar.

FC Barcelona zal zo goed als zeker in de komende uren meer details bekend maken en ook bevestigen dat Koeman gewoon hoofdtrainer blijft. Daar heeft de Nederlandse coach ook steeds op gerekend. De uitlatingen van president Joan Laporta veroorzaakten de afgelopen weken veel onrust en zorgde voor tal van speculaties in vooral de Spaanse media, maar Koeman is heilig blijven geloven in zijn positie als hoofdcoach en heeft er ook een groot vertrouwen in dat hij met de juiste middelen Barcelona komend seizoen nog succesvoller kan maken.

Jordi Cruijff Ⓒ ANP/HH

Dit jaar greep hij op het laatste moment mis in de strijd om de landstitel, maar won hij wel de Spaanse beker. Ook is hij erin geslaagd Lionel Messi weer veel spelplezier te bezorgen en droeg hij bij aan de ontwikkeling van jonge talenten.

Jordi Cruijff is de laatste jaren vooral actief als technisch directeur. Die rol vervulde hij lange tijd (van 2012 tot en met 2018) bij Maccabi Tel Aviv. In 2018 stapte hij over naar het Chinese Chongqing Lifan. Na één seizoen vertrok de Cruijff-telg naar de nationale bond van Ecuador. In 2020 keerde hij weer terug naar China, maar nu bij FC Shenzen dus.