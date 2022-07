Tumor bij Haller blijkt kwaadaardig te zijn

Dat meldt zijn nieuwe club Borussia Dortmund zaterdagmiddag. De 28-jarige spits moet daarom een chemotherapiebehandeling ondergaan en is enkele maanden niet inzetbaar voor de Duitse topclub. Bij Haller werd eerder deze maand teelbalkanker vastgesteld.

„Sebastién krijgt nu de best mogelijke behandeling en de kans op herstel is zeer groot. We wensen hem en zijn familie veel sterkte en optimisme en onze gedachten zijn bij hem in deze moeilijke tijd”, aldus sportdirecteur Sebastian Kehl.

Bekijk ook: Dortmund wil snel extra spits als vervanger van Haller

Enkele dagen geleden meldde Dortmund dat Haller succesvol was geopereerd aan teelbalkanker. „De operatie is zeer, zeer goed verlopen en het gaat heel goed met hem”, liet Kehl optekenen. Kort daarvoor had Haller gemeld dat „de eerste stap” in zijn herstel was gezet.

Begrip

Haller werd deze zomer door Dortmund overgenomen van Ajax. Het transferbedrag kan door bonussen oplopen tot bijna 35 miljoen euro. Haller is bij Dortmund de vervanger van de naar Manchester City vertrokken Noor Erling Haaland. Dortmund vraagt de media en fans om begrip en zegt de komende maanden geen medische details over de behandeling te kunnen geven. Haller werd deze zomer door Dortmund overgenomen van Ajax.