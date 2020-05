Beschuldigde barbeque-overvaller meldt zich bij politie

Tegen de 22-jarige cornerback was een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van deelname aan een gewapende overval tijdens een thuisfeestje in Miramar. Een andere NFL-speler, Quinton Dunbar (27) van Seattle Seahawks, is nog voortvluchtig. Hem wordt hetzelfde ten laste gelegd.

Volgens de politie waren de feestgangers in de nacht van woensdag op donderdag aan het kaarten en videogamen toen er ruzie ontstond. Baker zou daarbij een pistool hebben getrokken en daarna met hulp van Dunbar en een andere handlanger een aantal aanwezigen hebben beroofd. De buit zou ongeveer 10.000 dollar (circa 9200 euro) zijn geweest, plus een aantal dure horloges ter waarde van ongeveer 25.000 dollar. De drie verdachten zouden er daarna in hun eigen bolides vandoor zijn gegaan.

Volgens de advocaten van de twee beschuldigde NFL-spelers hebben getuigen inmiddels een verklaring ondertekend waarin zij duidelijk aangeven dat zowel Baker als Dunbar niets met de gewapende overval te maken had.