Handbalsters sluiten EK af als zesde

Oranje speelde, vooral in de beginfase, veel te slordig. Zowel verdedigend als aanvallend lukte het de ploeg niet om een stempel op de wedstrijd te drukken. Halverwege de eerste helft keek Nederland al tegen een achterstand van liefst acht goals aan, maar net als eerder dit toernooi toonde Oranje daarna een flinke dosis vechtlust. De achterstand was bij rust teruggebracht naar vijf goals: 16-21.

Slordigheden

Het was duidelijk dat het in de tweede helft beter moest en Johansson zag zijn ploeg ook een tandje bijschakelen. De achterstand werd zelfs even teruggebracht tot één doelpunt verschil, maar daarna slopen er weer te veel fouten en slordigheden in het spel van Nederland. Zweden liep wederom weg en Oranje was niet meer bij machte om de achterstand nog een keer weg te poetsen. Zo eindigt Nederland het toernooi met een nederlaag.

Vlak voor de start van het toernooi draaide Oranje een uitstekende oefencampagne en werd de groep gebombardeerd tot medaillekandidaat. Op het EK leek er aanvankelijk ook geen vuiltje aan de lucht voor het Nederlands team. De eerste twee groepswedstrijden tegen Roemenië (29-28) en Noord-Macedonië (30-15) werden gewonnen. Tegen Frankrijk ging Oranje daarna nipt onderuit (24-26), maar verliezen van de regerend olympisch kampioen was absoluut geen schande.

Herstel

In de hoofdfase ging het echter al snel mis. Tegen Duitsland kende Oranje (28-36) een collectieve offday en moest de ploeg een harde nederlaag incasseren. Ook de wedstrijd tegen Spanje werd niet gewonnen (29-29). Tegen Montenegro toonde Nederland herstel en vechtlust en door die overwinning (42-25) mocht de ploeg strijden om de vijfde en zesde plaats met Zweden.

Doordat het Nederlands team wel een WK-ticket aan het toernooi heeft overgehouden, kan de ploeg met opgeheven hoofd naar huis. Maar vooral ook met een stapel huiswerk. Er is namelijk genoeg werk te doen voor Johansson. Zijn ploeg moet beter op elkaar ingespeeld raken en vooral ook constanter worden. Te vaak liet Oranje dit toernooi namelijk niet zien waartoe het echt in staat is. Niet voor niets zei aanvoerster Kelly Dulfer al dat de ploeg veel te vaak van zichzelf had verloren de afgelopen weken.