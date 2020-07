Kogel door de kerk: Mike Tyson (54) keert terug in de boksring

Voor Iron Mike zal het zijn eerste bokswedstrijd in 15 jaar worden. De Amerikaan zette in 2005 een punt achter zijn carrière. Tyson vs. Roy Jones Jr. wordt gehouden in het Dignity Health Sports Park in Carson, Californië.

Tyson werd in 1986 op 20-jarige leeftijd de jongste zwaargewichtkampioen ooit, toen hij Trevor Berbick versloeg. Sindsdien was hij nooit een onbesproken persoon. Behalve de waslijst aan veroordelingen, werd hij ook berucht vanwege zijn beet in het oor van Evander Holyfield, tijdens een wedstrijd in 1997.

Er werd overigens een lange tijd gesproken over een rematch tussen Tyson en Holyfield. Op social media circuleerden foto’s van een affiche waarop de twee Amerikaanse ex-wereldkampioenen bij de zwaargewichten staan afgebeeld, met als datum 11 juli en Diriyah in Saudi-Arabië als plaats van handeling. Ook Holyfield kondigde op Twitter zijn rentree in de boksring al aan. De ’rematch’ tegen Tyson heeft echter nog niet plaatsgevonden.

In juni 2005 stond Tyson voor de laatste maal in de ring. Tegen de Ier Kevin McBride gaf hij na zes rondes op. Het betekende zijn zesde nederlaag in 58 profwedstrijden. Van zijn laatste vier gevechten verloor Tyson er drie. Zijn laatste zege boekte hij in februari 2003 toen hij zijn landgenoot Clifford Etienne na 49 seconden knock-out sloeg. Van zijn 50 overwinningen behaalde Tyson er 44 met KO.