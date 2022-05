Van der Poel moet meerdere erkennen in Girmay tijdens tiende Giro-etappe

De Nederlander kwam in de sprint als tweede over de meet. Met een duimpje feliciteerde hij zijn concurrent. Girmay schreef met zijn overwinning geschiedenis. Het is de eerste keer dat een Afrikaan een rit wint in een grote ronde. Wilco Kelderman eindigde als vierde. De Spanjaard Juan Pedro López blijft de leider van het algemeen klassement.

Twintig kilometer voor de streep werd de laatste vluchter van de dag bijgehaald en ging het peloton als één richting de meet. Van der Poel wist dat hij het de laatste kilometers alleen moest doen, want de Nederlander had geen ploeggenoten meer om zich heen. Hij probeerde nog weg te rijden, maar zijn concurrenten lieten hem niet gaan. In de sprint kwam van der Poel uiteindelijk niet meer voor Girmay.

„Op het einde kwam ik tekort”, aldus de Nederlander na afloop. „Uiteindelijk kwam ik een lengte van een fiets tekort.” Hij had lovende woorden voor de dagwinnaar. „Girmay is heel sterk. Dat vind ik wel mooi. Ik word graag uitgedaagd. Hij heeft dit seizoen ook al Gent-Wevelgem gewonnen. Dat zegt wel iets. Je zag ook hoe ver we wegreden van de rest in de laatste meters. Woensdag ga ik achter in het peloton fietsen. Even bijkomen, en daarna zal ik weer voor mijn kansen gaan.”

Vluchters

Drie vluchters (Allesandro de Marchi, Mattia Baisen Lawrence Naesen) kregen vlak na de start de ruimte, maar het peloton controleerde en liet de voorsprong nooit verder oplopen dan zes minuten.

In het tweede gedeelte van de etappe begon het pas echt. De ploegen van Mathieu van der Poel en Biniam Girmay voerden het tempo heuvelop aan, zij roken immers de kans op een ritzege. Voor Caleb Ewan ging het op dat moment al te snel, de Australiër moest lossen.

Met nog zo’n 55 kilometer voor de boeg stond Van der Poel stil langs de weg. De Nederlander had problemen met zijn materiaal, maar kon na een fietswissel terugkeren in het peloton. Die wissel ging overigens bepaald niet vlekkeloos.

Het draaide dus uiteindelijk uit op een sprint. Girmay zette vroeg aan en even leek het erop dat Van der Poel er nog over kon knallen, maar de Eritreeër hield stand.

