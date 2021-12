Transfer van City-spits Ferran Torres voor 55 miljoen euro naar FC Barcelona lijkt beklonken

Torres arriveerde zondag in Barcelona om maandagochtend zijn medische tests af te leggen. Als die testen goed verlopen, wordt de spits volgens Spaanse media dinsdag officieel voorgesteld. Barça zou naar verluidt 55 miljoen betalen voor de 21-jarige Spanjaard van Manchester City.

De Spaanse media Mundo Deportivo en SPORT schrijven ook dat Barcelona zijn nieuwe spits voorlopig niet kan inschrijven vanwege het salarisplafond van La Liga. De club zou eerst ruimte moeten vrijmaken om het salaris van Torres te kunnen betalen. Zo zouden onder anderen Luuk de Jong, Philippe Coutinho en/of Samuel Umtiti nog moeten vertrekken.

Geldproblemen

Barcelona had afgelopen zomer hetzelfde probleem met Lionel Messi. De club kon het loon van de Argentijn niet meer betalen en kon hem daarom ook geen deftige contractverlenging meer aanbieden, waarna hij naar Paris Saint-Germain trok. Ook zomeraanwinsten Memphis Depay, Éric García en Sergio Agüero konden bijna niet geregistreerd worden.

Torres verruilde Valencia in de zomer van 2020 voor Manchester City. Tijdens zijn eerste seizoen in de Premier League kwam de Spaanse spits zeven keer tot scoren in 24 duels. Dit seizoen scoorde Torres twee keer in vier wedstrijden, maar half oktober liep hij een voetbreukje op tijdens de finale van de Nations League met Spanje.

Van die blessure is Torres nog steeds niet helemaal hersteld. De eerste speelminuten van Torres in een Barça-shirt zullen dus hoe dan ook nog niet voor meteen zijn.

