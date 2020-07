Definitief: Robbin Ruiter van PSV naar Willem II

Willem II heeft daarmee de gewenste ervaren keeper binnen, waarmee het snel Europa in zal gaan. De verrassing van het afgelopen Eredivisie-seizoen, onder trainer Adrie Koster, zat na het vertrek van Timon Wellenreuther (Anderlecht) en Mattijs Branderhorst (NEC) zonder keeper. Voor Ruiter is het een geweldige kans om in de laatste fase van zijn carrière de onbetwiste nummer één te zijn bij de stappen makende Eredivisie-subtopper, die ook nog eens Europa in gaat.

„Ik heb in Eindhoven een mooie tijd gehad, maar uiteindelijk wil ik iedere week onder de lat staan. Daarom ben ik erg blij met deze stap naar Willem II. Ik verwacht hier aan spelen toe te komen, al moet ik dat natuurlijk wel nog zelf afdwingen”, aldus Ruiter.

Ruiter kwam het afgelopen seizoen tegen achtereenvolgens Rosenborg (1-4 winst, Europa League) en VVV-Venlo (4-1 winst) in actie, door een blessure van Zoet. Hij speelde eerder jaren voor FC Volendam, FC Utrecht en Sunderland.

Ruiter stond maandag al niet meer op trainingsveld van PSV tijdens de fysieke testen, maar werkte binnen een programma af in afwachting van de transfer.