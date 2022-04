John Heitinga ziet vleugje Arjen Robben bij Mo Ihattaren

„We weten allemaal dat hij heel goed kan voetballen, dat heeft hij vanavond weer laten zien. Maar we weten ook dat hij nog wat stappen moet zetten, wil hij aanhaken bij het eerste elftal”, verklaarde Heitinga na de 6-1-zege op VVV-Venlo bij ESPN. „Want dat is Champions League-niveau. Wat we iedere keer zeggen en wat ik blijf herhalen: geef hem wat tijd. Hij heeft dit soort wedstrijden nodig om zijn ritme te pakken.”

Aan de doelpunten van Ihattaren, die vielen in de 58e, 62e en 68e minuut, zat een vleugje Arjen Robben, vond Heitinga. De voormalig Oranje-aanvaller sneed vaak van links naar binnen om vervolgens de verre hoek te zoeken. Precies zoals door tegenstanders werd verwacht, maar toch was de dribbelaar vaak niet te verdedigen.

„Ik heb vroeger met Arjen gespeeld; je weet wat hij doet en tóch schiet hij hem erin. Deze jongens hebben het vermogen om uit te stellen. Ze wachten af wat de verdediger gaat doen en vinden toch ruimte om tot een scoringskans te komen.”

Ihattaren maakte ruim een week geleden zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax. In de bekerfinale tegen zijn oude club PSV mocht hij in de slotfase invallen. Ihattaren wordt momenteel gehuurd van Juventus. Ajax kan de voetballer voor een gelimiteerd bedrag van twee miljoen euro overnemen als de samenwerking bevalt. Tot dusver was Ihattaren bij Jong Ajax in vier duels goed voor vier goals en twee assists.