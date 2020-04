PEC tóch direct op natuurgras?: ’Doen ons stinkende best’

,,De gesprekken met de gemeente zijn dan ook weer gereanimeerd, we doen ons stinkende best dit alsnog voor elkaar te krijgen’’, zegt PEC-voorzitter Adriaan Visser, die wel een kanttekening maakt ten gevolge van de huidige tijd.

,,Qua tijd, als we het hebben over de kwantiteit ervan, is dit misschien wel een uniek moment om een goede grasmat aan te leggen. Maar de gemeente heeft nu ook andere belangen.Het heeft te maken met de huidige crisis, kan geen extra geld aanvragen en dus moet de aanleg passen in de huidige begroting. Het wordt passen en meten met elkaar. Half mei gaan we weer met elkaar om tafel om te kijken hoe we dit kunnen realiseren.’’