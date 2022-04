Liverpool aan kop na moeizame zege, degradatie Norwich en Krul een feit

Woensdag kwamen Virgil van Dijk en ploeggenoten nog in actie in de Champions League. In de heenwedstrijd van de halve finale werd toen afgerekend met Villarreal (2-0). Met het oog op de return in het miljoenenbal besloot Klopp Thiago, Fabinho, Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah daarom rust te geven zaterdagmiddag.

Naby Keïta schoot Liverpool na twintig minuten aan de leiding. De middenvelder rondde af na een mooie combinatie met Diogo Jota. Het was voor Keita zijn derde doelpunt van het seizoen in de Premier League en zijn eerste sinds oktober van vorig jaar.

Bij Newcastle werd massaal geprotesteerd. Zij vonden dat James Milner een overtreding maakte voorafgaand aan het doelpunt. De scheidsrechter wilde hier niets van weten en dus bleef de goal gewoon staan. De voorsprong was overigens meer dan terecht, want Liverpool was heer en meester.

Salah

Sadio Mané kreeg na rust een grote kans om de score te verdubbelen, maar de Senegalees schoot tot eigen afgrijzen van dichtbij naast. Doordat het tweede doelpunt voor The Reds maar niet viel, mocht Newcastle blijven hopen op een goed resultaat.

In een poging de wedstrijd in het slot te gooien, bracht Klopp Salah binnen de lijnen. Maar ook met de Egyptenaar in het veld wilde de tweede goal er maar niet in. Toch hield Liverpool stand en werden drie belangrijke punten gepakt.

Manchester City kan later zaterdag de koppositie weer overnemen van Liverpool. De equipe van Pep Guardiola neemt het om 18.30 uur op tegen Leeds United. De achterstand van City op Liverpool is voor het duel twee punten.

Exit Norwich

Doelman Tim Krul is met Norwich City gedegradeerd uit de Premier League. De nummer laatst van de Engelse competitie verloor bij Aston Villa met 2-0 en zag concurrent Burnley winnen van Watford, dat nu ook zo goed als zeker is van degradatie. Watford stond tot de 83e minuut voor, maar zag Burnley in de slotfase nog twee keer scoren: 1-2. Burnley-spits Wout Weghorst werd in de 60e minuut gewisseld.

Bij nummer 19 Watford scoorde James Tarkowski in de 8e minuut, middenvelders Jack Cork en Josh Brownhill bezorgden Burnley de belangrijke overwinning. Burnley is nog niet veilig, maar heeft nu een voorsprong van 5 punten op nummer 18 Everton met nog vier wedstrijden te spelen. Everton heeft nog twee duels extra om degradatie te voorkomen.

Krul zag aanvallers Ollie Watkins en Danny Ings scoren voor Aston Villa. Norwich City was vorig seizoen nog gepromoveerd. De club heeft nu het Premier League-record van meeste degradaties in handen: zes.