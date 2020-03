’Gehate’ miljardair Dietmar Hopp nu grote hoop in coronastrijd

Dietmar Hopp Ⓒ Hollandse Hoogte

Het coronavirus zorgt wereldwijd voor een krankzinnige situatie, ook in de sport. Tekenend voor de plotselinge ontwikkelingen is de transformatie van miljardair Dietmar Hopp. Twee weken geleden nog neergezet als meest gehate man van Duitsland en nu plots de hoop in bange dagen. Als investeerder in het bedrijf CureVac zet Hopp zich in tegen de strijd van het coronavirus.