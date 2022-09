Van Gaal tevreden met transferzomer: ’Maar dan zou ik nog blijer zijn’

„Veel spelers hebben mij gebeld, dat is inderdaad waar”, aldus Van Gaal, die op de laatste dag van de transfermarkt Cody Gakpo nog adviseerde bij PSV te blijven in plaats van naar Southampton of Leeds United te gaan. „Ik ben de gesprekken altijd geëindigd met de woorden: dit is een advies, je moet altijd dicht bij jezelf blijven en zelf de keuze maken. De storm is nu over en ik moet zeggen dat het mij welgevallig is geweest.”

Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn bij FC Barcelona geen vaste waarden. „Maar inmiddels spelen ze ook weer regelmatig. Al zou ik nog blijer zijn als Memphis en Frenkie nog regelmatiger spelen”, sprak Van Gaal. „Ik kan niet zeggen dat het allemaal niet goed is gegaan in de transferperiode.”

Bekijk ook: Keeperstombola draait op volle toeren bij Oranje