Feyenoord-coach Arne Slot: ’Twintig jaar terug in Kuip bij laatste kwartfinale’

Als de sfeer op de tribunes rond het treffen met Slavia Praag in de kwartfinale ter sprake komt, zegt de oefenmeester dat hij op een nóg mooiere avond rekent dan bij de eerste ontmoeting met de Tsjechen dit seizoen. Toen vond Slot het al schitterend. „Maar een kwartfinale is van een compleet andere orde. Dat heb ik twintig jaar geleden zelf ervaren. Ik was er bij in dit stadion, was zelf nog speler bij PEC Zwolle maar vond het gewoon hartstikke leuk om mee te maken. En ja, bij de finale (tegen Borussia Dortmund, red.) was ik er weer bij”, zegt Slot met een brede grijns.

Als hij zegt dat de sfeer rond het tweeluik, met als inzet een plek in de halve finale, van een compleet andere orde zal zijn doelt hij wel op verstandige steun van het Legioen. De supporters hebben met pyro-acties al voor tonnen aan boetes gezorgd en de volgende stap mag niet zijn dat Feyenoord straks in de meest cruciale fase van het Europese toernooi van de UEFA zonder publiek moet spelen.

"Sfeer moet niet gepaard gaan met vuurwerk op tribunes"

Slot doet een dringend beroep op de eigen supporters om niet weer een massa vuurwerk te laten losbarsten in het stadion. „Mochten wij doorkomen dan hoop ik dat daar supporters daar weer bij zijn. Daarom moet de sfeer niet gepaard gaan met vuurwerk op de tribunes”, zegt de coach.

Arne Slot tijdens de persconferentie een dag voor de wedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League. Ⓒ ANP

Jens Toornstra keert terug in de selectie na een aantal dagen griep. Lutsharel Geertruida haalt het duel met Slavia Praag, dat zelfs twee dagen voor de wedstrijd al in Nederland wilde zijn om zich goed voor te bereiden, niet. En Justin Bijlow zit uiteraard ook nog in de lappenmand.

Slot laat het scoutingswerk meestal aan zijn assistenten of scouts over, maar afgelopen weekeinde besloot hij samen met zijn rechterhand Marino Pusic naar Tsjechië af te reizen om Slavia Praag aan het werk te zien. „Dat kon omdat we de volgende dag vrij zouden zijn, maar het gaat ook om de kwartfinale, hè. Slavia heeft een aantal nieuwe spelers en onder meer een nieuwe, snelle spits. Eentje die nog beter bij hun speelwijze past. Dan is het nuttig om zo’n ploeg na de eerdere ontmoetingen zelf aan het werk te zien.”

Dessers

Cyriel Dessers begint donderdagavond vrijwel zeker in de punt van de aanval. Ⓒ ANP

Feyenoord trof Slavia Praag dus uit en thuis in de groepsfase dit seizoen. In De Kuip werd het na een geweldige eerste helft 2-1 voor de Rotterdammers. In de uitwedstrijd stond Feyenoord voor een bijna onmogelijke taak toen Guus Til al na een half uur rood kreeg. Met tien man sleepte Feyenoord een 2-2 gelijkspel uit het vuur. In de 90ste minuut produceerde Cyriel Dessers toen de gelijkmaker.

Diezelfde spits staat donderdagavond zo goed als zeker weer in de punt van de aanval. De fysiek sterke Belg is aardig opgewassen tegen de potige Tsjechen. Dessers barst bovendien van het zelfvertrouwen. „Voor mij persoonlijk was die avond een van de mooiste in mijn carrière. Ik was blij dat we daar in Praag de groepswinst konden veiligstellen. Het was geweldig om dat met de groep en de supporters die er allemaal bij waren te vieren”, blikt Dessers met plezier op die avond terug.

In de kleedkamer wordt niet hardop gesproken over een mogelijke trip richting de finale, zegt Dessers. „Maar iedereen weet wel dat we een beetje geschiedenis kunnen schrijven door deze kwartfinale door te komen. Dit is een kans die niet zoveel spelers krijgen.”

Dessers merkt dat de aanhang van Feyenoord ook in de ban is van het al maanden durende Europese avontuur. „Als ik door de stad loop word ik vaak aangesproken. Die connectie tussen ons als speler en de supporters is hartstikke leuk. Misschien komt het ook omdat de club wat moeilijke jaren heeft gekend. Nu zijn we weer aan het bouwen en we kunnen de club aan een Europees succesje helpen.”

Dat de druk van het Legioen te veel zou kunnen worden voor het elftal, gelooft de van Genk gehuurde spits niet. „Nee, een volle Kuip is alleen maar positief. We kunnen de steun van de supporters wel gebruiken. Hopelijk kunnen ze de tegenstander een beetje intimideren.”