’Het was vorig jaar al mooi, nu is de sfeer nóg beter’ Jahanbakhsh weet niet wat hij meemaakt bij Feyenoord: ’Mentaliteit is hier ongekend’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Alireza Jahanbakhsh gaat met Feyenoord proberen ten koste van Shakhtar Donetsk een plaats in de kwartfinales van de Europa League veilig te stellen. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

ROTTERDAM - De glimlach, die regelmatig overgaat in een brede grijns, op het gezicht van Alireza Jahanbakhsh verraadt het geluk dat de rechterspits in zijn tweede seizoen in het shirt van Feyenoord beleeft. De bijna 30-jarige Iraanse international heeft zelden in zijn carrière zo genoten van het voetbal dat hij speelt én van de sfeer in een kleedkamer.