KNVB laat voetbalster Ellen Fokkema (19) toe tot eerste van mannenelftal

De Friezen komen uit in de vierde klasse. De voetbalbond geeft dispensatie en zal later evalueren of er een goede basis is om vrouwen en mannen uiteindelijk gemengd in categorie A te laten voetballen en de reglementen daarop definitief te wijzigen.

Tot nu toe kunnen meisjes vanaf de jongste pupillen tot en met Onder 19 gemengd voetballen, maar daarna zijn ze verplicht te kiezen om in de B-categorie te gaan voetballen of in een vrouwenteam. Met de pilot wil de voetbalbond onderzoeken of het ook anders kan.

„Het is fantastisch dat ik in dit team kan blijven spelen”, reageert Ellen Fokkema, middenveldster bij de club uit Menaam. „Ik speel al sinds m’n vijfde met deze jongens samen en vond het toch wel jammer dat ik volgend seizoen niet meer met ze in een team zou kunnen voetballen.”