KNSB gaat woensdagochtend ijs meten voor eerste schaatsmarathon

Kopieer naar clipboard

In Nieuw- Buinen zijn de voorbereidingen voor een marathon op natuurijs in volle gang, maar het ijs is nog niet dik genoeg. Ⓒ ANP/HH

Schaatsbond KNSB gaat woensdagochtend rond 09.00 uur meten of het ijs dik genoeg is om een marathon op natuurijs te houden. Waar die meting plaatsvindt, wordt pas een uur eerder bekend. Volgens schaatsbond KNSB maken het Friese dorp Burgum en Noordlaren in Groningen op dit moment de grootste kans om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren, maar Haaksbergen (Overijssel) en Nieuw-Buinen (Drenthe) zijn ook in de race.