Bondscoach Jos Lansink: ’Konden we er maar met het paard over praten...’

MILAAN - De bondscoach denkt dat vandaag een Europese plak voor de Nederlandse ruiters een illusie is, zijn voornaamste medailletroef denkt daar anders over. Feit is dat de Oranje-afvaardiging in Milaan zich knap herstelde van een dramatische openingsdag op het EK Springen. Oranje schoof van de twaalfde op naar de zevende plaats en kwalificeerde zich daarom alsnog voor de finale.

Jos Lansink. Ⓒ René Bouwman