Droomstart Giovanni van Bronckhorst bij Rangers FC

Voetbal

Burnley en Tottenham Hotspur afgelast vanwege sneeuw

De wedstrijd in de Premier League tussen Burnley en Tottenham Hotspur is afgelast vanwege heftige sneeuwval. Het veld van Turf Moor, het stadion van Burnley, was helemaal ondergesneeuwd en een uur voor de aftrap werd besloten het duel niet door te laten gaan.