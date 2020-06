Woede over zondagavond-duel in Eredivisie

„Het is minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden”, zegt voorzitter Matthijs Keuning. „Wij zijn overspoeld met boze reacties van supporters. We zijn tot op heden ook niet betrokken bij deze plannen.”

Voetbalbond KNVB en de ECV, de koepelorganisatie van de achttien clubs uit de eredivisie, werken nog aan de indeling van het speelschema voor het seizoen 2020-2021.

In de nieuwe nog samen te stellen competitie-opzet voor het seizoen 2020/’21 wordt standaard een Eredivisie-wedstrijd gespeeld op zondagavond acht uur, zo kon deze krant maandag melden. En zolang er geen publiek welkom is, zal het laatste Eredivisie-duel van elke competitieronde aftrappen op maandagavond, 20.00 uur.

"De supporters dreigen nu stank voor dank te krijgen"

Over deze revolutionaire aanpassingen hebben de Eredivisie-clubs inmiddels een akkoord bereikt. Het competitieweekeinde zonder publiek wordt gestart op vrijdag om 18.30 uur. Verder wordt de late wedstrijd op zaterdagavond niet langer gepland om 20.45, maar om 21.00 uur. De start van de nieuwe Eredivisie-competitie staat gepland voor half september.

„De supporters die de clubs onvoorwaardelijk steunen, dreigen nu stank voor dank te krijgen”, aldus het Supporterscollectief. „De tv-zender wil wat meer betalen voor een extra live-wedstrijd en prompt dreigen de clubs overstag te gaan, ten koste van de supporters. Supporters hebben afgelopen jaren al meermaals zowel landelijk als lokaal massaal laten weten tegen de zondagavond als speeldag te zijn.”

De profclubs komen donderdag in Zeist bij elkaar voor een algemene vergadering betaald voetbal. De plannen voor komend seizoen staan dan ook op de agenda. De clubs hopen woensdag al duidelijkheid te krijgen van de UEFA over wanneer bijvoorbeeld de Europese toernooien komend seizoen van start gaan.