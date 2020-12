Michael van Gerwen na bliksembezoek aan Nederland snel terug naar Londen

Michael van Gerwen maakt bij het WK darts onmiddellijk indruk met een gemiddelde van bijna 110 punten per drie pijlen. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen bracht zondag een bliksembezoek aan Nederland. Na zijn gewonnen partij van zaterdagavond op het WK darts was hij van plan om enkele dagen bij zijn gezin in Vlijmen door te brengen. Na enkele uren thuis te zijn geweest, besloot hij na goed overleg toch per auto weer terug te keren naar Londen. Vanwege alle ophef die is ontstaan rond de coronamutatie in Groot-Brittannië neemt Van Gerwen alsnog het zekere voor het onzekere.