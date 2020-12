Michael van Gerwen terug in Nederland: ’Daar maak ik me geen zorgen om’

Michael van Gerwen maakt bij het WK darts onmiddellijk indruk met een gemiddelde van bijna 110 punten per drie pijlen. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen is weer terug in eigen land. De Nederlandse topdarter plaatste zich zaterdagavond in Engeland voor de derde ronde op het WK darts, maar komt pas over een week weer in actie. Daarom stapte hij zondag in de vroege ochtend in de auto om vanuit Londen terug naar Vlijmen te rijden. „Als je daar blijft, dan word je knettergek in zo’n semi-bubbel”, verklaart de drievoudig wereldkampioen zijn keuze om tussentijds voor een paar dagen naar huis te gaan, ondanks alle ophef die is ontstaan rond de coronamutatie in Groot-Brittannië.