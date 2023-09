Max Verstappen: ‘Ik moest wachten op mijn moment’

,,Ik had nooit geloofd dat het mogelijk zou zijn om tien races op rij te winnen”, aldus Verstappen in Monza. ,,We moesten er hard voor werken vandaag, dat maakt het zeker leuker. Onze snelheid was goed en hoe we omgingen met de banden was ook in orde, maar Ferrari had veel topsnelheid. Dan is het echt moeilijk om dichtbij te komen en een aanval te plaatsen bij het ingaan van de eerste bocht. Ik moest Carlos Sainz dwingen om een foutje te maken. Toen dat gebeurde, kon ik hem inhalen. Het was een kwestie van geduldig blijven en wachten op mijn moment.”

Verstappen kampte nog met een probleem in de slotfase, al zei zijn race-engineer Gianpiero Lambiase dat het niet om een groot euvel ging. De Limburger kon het zich veroorloven om wat gas terug te nemen.