Spektakel in Nou Camp tussen Barça en United zet 100.000 fans in vuur en vlam

In recordtijd heeft hij van een van de grootste clubs ter wereld, die in een ernstige crisis zat, weer een echte voetbalmachine gemaakt. Omdat Barcelona onder Xavi ook weer goede tijden beleeft, werd het 90 minuten lang smullen. Dat ze samen meer dan 35 doelpogingen hadden zegt veel over het smakelijke voetbalgerecht dat de toeschouwers kregen voorgeschoteld.

Barcelona-Manchester United was ook een interessant gevecht tussen twee spitsen. Met de wetenschap dat Wout Weghorst bij de Engelsen wederom een basisplaats had zou je denken dat de Nederlander de vergelijking moest doorstaan met Barca’s nummer negen Lewandowski. Maar Weghorst stond opgesteld als een soort nummer tien. Marcus Rashford was de verste man vooruit bij Manchester United.

Dat was niet voor het eerst, want Ten Hag heeft nu al een paar keer geëxperimenteerd met de Oranje-international in een rol achter de spits, dus als een halve middenvelder. Het woord experiment is misschien niet op zijn plaats, want voor Ten Hag is het een tactische variant. Tegen Leeds United pakte dat goed uit en ook in Nou Camp kwam Weghorst uit de rug van Rashford weer gevaarlijk tevoorschijn.

Grote kans Weghorst

Na een half uur had de huurling, die in januari verrassend werd getransfereerd van de Turkse competitie naar de Premier League, de openingstreffer moeten verzorgen. Hij werd in het hart van de Barca-defensie aangespeeld en kwam één op één met doelman Mark-André ter Stegen. Met zijn linkerbeen schoot hij op de Duitse keeper.

Het was een van de drie grote kansen die de ploeg van Ten Hag al in het eerste bedrijf kreeg. Het sterke optreden van de Engelsen was een shock voor de aanhang van Barcelona. Nou Camp was tot de laatste plaats uitverkocht en het titanenduel tussen de twee ploegen die samen acht Europa Cups hebben veroverd, werd bestempeld als een confrontatie die helemaal niet in de Europa League thuishoort.

Maar in dat toernooi zijn ze dus wél beland omdat Barca er in de groepsfase van de Champions League een potje van maakte en United onder Ten Hags voorgangers ver was afgegleden. Maar dat United weer kleur op de wangen heeft gekregen dankzij de voormalige Ajax-trainer werd in Spanje deze donderdagavond meer dan duidelijk.

Weghorst en Malacia feliciteren Rashford met zijn treffer. Ⓒ ProShots

Tegen de verhoudingen in scoorde de thuisclub als eerste (Marcos Alonso uit een hoekschop), maar daarna sloegen de bezoekers keihard toe via Marcus RAshford. Die knalde eerst zelf raak en gaf kort daarna een voorzet die zo hard en strak was dat de al via een scrimmage op de doellijn in het net belandde, waarbij Barca-verdediger Jules Koundé de bal als laatste beroerde.

Zinderend duel

Zo stond Manchester United binnen het uur al op een 2-1 voorsprong in het hol van de leeuw. Het was in alle opzichten een zinderend duel, waarbij de Engelsen met Casemiro natuurlijk een man in de ploeg hadden die in het shirt van Real Madrid alle trucs en aanvalsideeën van Barcelona heeft leren kennen.

Als Spanjaard had doelman David de Gea ook meer voor zijn ploeg moeten betekenen, maar juist hij ging in de fout bij de gelijkmaker van Barcelona een kwartier voor tijd. Een diepe bal van Raphina, die het grootste deel van de wedstrijd werd bedwongen door Tyrell Malacia, beoordeelde hij volkomen verkeerd en daardoor verdween de bal bij de tweede paal tot ieders verbazing in het net: 2-2.

Niet de spelers maar de fans, zowel die van Barca als van United, moesten voortdurend op adem komen. De aavnallen van beide ploegen golfden op en neer. Ten Hag ging op zeker moment ook te keer langs de lijn, want hij werd woest toen Rashford bij een counter van achteren werd neergehaald en de Italiaanse arbiter Maurizio Mariani er geen overtreding in zag. De tv-beelden bewezen dat Rashford wel degelijk onderuit werd gehaald. Omdat het centimeters buiten de rand van het strafschopgebied was kon de VAR niet ingrijpen.

Op andere momenten greep de Italiaan wel in en dat was nodig ook, want de spelers spaarden elkaar niet. Zeven gele kaarten deelde Mariani uit. Het droeg allemaal bij aan het spektakel. Toch zullen de Engelsen zich de morele winnaar voelen, want als Ten Hag zijn ploeg zo kan laten voetballen in een uitwedstrijd tegen Barcelona dan belooft dat nog wat voor de return op Old Trafford.