Alonso en ’idioot’ Hamilton roken vredespijp in Zandvoort: ’Ik dacht niet na’

,,Ik ga hem dit weekeinde mijn excuses aanbieden”, sprak Alonso donderdagochtend. De 41-jarige coureur reageerde vorige week tijdens de Grand Prix van België witheet na een incident met Hamilton. „Wat een idioot! De deur dichtdoen vanaf de buitenkant... Ik had een topstart, maar deze gast weet alleen hoe hij moet starten en racen als hij eerste ligt.”

Alonso erkende dat hij daarmee - ook al nam Hamilton de schuld op zich - te ver was gegaan. ,,Lewis is een legende, een kampioen. De feiten liegen niet. Ik dacht niet na toen ik het zei. Het was een incident in de eerste ronde, we reden dicht bij elkaar. Het gebeurde in the heat of the moment zei, ik sta ook niet achter mijn woorden.”

Toch plaatste de Alpine-coureur, die uiteindelijk met een gesigneerde pet van Hamilton het motorhome van Mercedes verliet, wel een kanttekening. ,,Formule 1 is de enige sport waarin de intieme communicatie tussen een coureur en zijn team voor iedereen te horen is. In voetbal, tennis of wat dan ook heb je wel momenten voor jezelf en je team. Maar ik weet dat dit bij de sport hoort, het is bedoeld is om het interessanter te maken.”

Ook herhaalde Alonso, die volgend jaar bij Aston Martin rijdt, wat hij al vaker heeft gezegd, dat niet-Engelse coureurs voor zijn gevoel sneller worden aangevallen. ,,Als je iets over een Britse rijder zegt, ontstaat er meteen gedoe. Er is ook veel gezegd over Sergio Pérez, Carlos Sainz en mij, maar dan is het leuk of grappig.”