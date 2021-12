Sport Kort - KNSB: grootste kansen op 1000m mannen en lange afstanden vrouwen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

KNSB: grootste kansen op 1000m mannen en lange afstanden vrouwen

17.48 uur: De schaatsbond KNSB acht de kans op goud bij de Olympische Spelen in Beijing het grootst op de 1000 meter bij de mannen én de lange afstanden en massastart bij de vrouwen. Deze afstanden staan bovenaan in de selectievolgorde die de bond heeft bekendgemaakt voorafgaand aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Aan de hand van de gepubliceerde selectievolgorde worden de startplekken die Nederland heeft voor de Spelen in Beijing verdeeld na het OKT, dat wordt gehouden van 26 tot en met 30 december. De KNSB gaat ervan uit dat Nederland het maximale aantal van negen startplekken heeft bij zowel de mannen als de vrouwen. Dit krijgt de bond op 24 december definitief te horen.

De uitslagen van het OKT vormen de basis, maar de selectiecommissie bekijkt ook nog of zij gebruikmaakt van de bevoegdheid om schaatsers aan te wijzen. In de reglementen is ruimte voor drie aanwijsplekken per sekse. Die kunnen onder meer nodig zijn om de ideale achtervolgingsploeg of het sterkste duo voor de massastart samen te stellen.

Skeletonster Bos houdt na tiende plaats leiding in wereldbeker

17.34 uur: Skeletonster Kimberley Bos is bij de vijfde wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg als tiende geëindigd. De zege ging naar de Duitse Tina Hermann, die de Italiaanse Valentina Margaglio en Julia Kanakina uit Rusland voorbleef.

Bos blijft wel aan de leiding in het wereldbekerklassement. Ze heeft 965 punten. Hermann is wel dichterbij gekomen met 948 punten. De Russin Elena Nikitina staat derde met 938 punten.

Bos kwam tot de twaalfde tijd in de eerste run met 1.00,53. In de tweede run was ze met 59,91 wel een stuk sneller. Daarmee kon ze nog twee plaatsen goedmaken en daardoor eindigde ze als tiende met een totaal van 2.00,44. Daarmee was ze 1,41 seconde langzamer dan Hermann.

Sinner naar tennistoernooi in Rotterdam

16.33 uur: Jannik Sinner doet in februari voor de tweede keer mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 20-jarige Italiaan, vorige maand nog invaller tijdens de ATP Finals, is de jongste speler uit de huidige top tien van de wereldranglijst. Hij staat tiende.

„Na zijn overwinning in de NextGen ATP Finals hebben we hem een wildcard gegeven voor 2020. Hij haalde toen direct de kwartfinales”, weet toernooidirecteur Richard Krajicek nog. „Dit jaar kende hij een fantastisch seizoen, met vier toernooizeges. Hij was bovendien de eerste tiener ooit die een ATP 500-toernooi wist te winnen. ”

Het tennistoernooi in Rotterdam verzekerde zich eerder al van de komst van Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev, Hubert Hurkacz, Gaël Monfils en Felix Auger-Aliassime. Het 49e ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 5 tot en met 13 februari in Rotterdam Ahoy.

Volleybal, ijshockey, wielrennen in pilot onderzoek sportcultuur

13.24 uur: Het grootschalige onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport begint in januari met een pilot in drie sporten: volleybal, ijshockey en wielrennen. Rond april worden de eerste resultaten verwacht en kan het ’hoofdonderzoek’ van start gaan waarin minimaal twintig sporten deelnemen en dat een verwachte looptijd van drie jaar heeft. Dat meldt het Kenniscentrum Sport en Bewegen, dat het onderzoek coördineert.

„We hebben in de pilot voor deze sporten gekozen vanwege hun verscheidenheid. Een teamsport, een individuele sport met bondsprogramma’s en commerciële teams en een wintersport, waarbij ook de paralympische sport wordt meegenomen”, zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. Zij is een van de onderzoekers en was ook betrokken bij het onderzoek naar de misstanden in het turnen.

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) kondigde dit najaar het grootschalige onderzoek naar de topsportcultuur aan. Aanleiding was het lijvige rapport over de misstanden in het turnen, waaruit naar voren kwam dat talrijke turnsters slachtoffer zijn geweest van psychische en ook fysieke mishandeling door coaches. Velen hebben hier tot op de dag van vandaag nog last van. Eerder dit jaar kwam ook grensoverschrijdend gedrag in het topsportcentrum van de triatlonbond aan het licht.

Het onderzoek moet zicht geven op factoren die bijdragen aan de topsportcultuur. „Daarbij wordt zowel naar negatieve als positieve elementen gekeken. De aanbevelingen moeten leiden tot effectieve en preventieve maatregelen voor het verder realiseren van een gezond en veilig topsportklimaat, nu en in de toekomst”, schrijft het Kenniscentrum.

Opnieuw geen alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

12:07 uur De alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gaat net als vorig jaar niet door vanwege corona. De organisatie laat weten dat er nog te veel druk staat op de gezondheidszorg in Oostenrijk en Nederland.

Ook is er nog veel onzekerheid over onder meer de omicronvariant, die voor een groeiend aantal besmettingen zorgt. Daarom worden er voorlopig geen wedstrijden en toertochten op de Weissensee verreden.

De Nederlandse schaatsbond werkt aan een alternatieve kalender, met mogelijk meer wedstrijden in het Zweedse Lulea.

Ajax draagt Schlick voor als lid van raad van commissarissen

11:40 uur De raad van commissarissen van Ajax draagt Georgette Schlick voor als nieuw lid van het toezichthoudend orgaan van de club uit Amsterdam. Tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt op 28 januari een definitief besluit over haar benoeming genomen.

De vereniging Ajax en de ondernemingsraad van de club steunen de voordracht van de 50-jarige Schlick, die haar sporen verdiende in de mediawereld. Ze wordt voorgedragen voor een benoeming van drie jaar en vier maanden.

„Georgette Schlick was CEO bij Dutchview en bij SBS Nederland en zij is inmiddels bijna acht jaar CEO bij Fremantle Nederland en België”, zegt voorzitter Leen Meijaard van de raad van commissarissen in een persbericht van Ajax. „De enorme kennis en ervaring die zij heeft opgedaan, met name op mediagebied, sluit zeer goed aan op de strategische koers van Ajax waarin de ontwikkeling van ons merk, media en nieuwe verdienmodellen een prominente plaats innemen. Het belang van communicatie in het algemeen en media in het bijzonder blijft groeien. Zij zal dan ook zeker van toegevoegde waarde zijn in onze rvc.”

Ajax verlengde onlangs de contracten van directeur voetbalzaken Marc Overmars. commercieel directeur Menno Geelen en financieel directeur Susan Lenderink.

Zulte Waregem neemt afscheid van trainer Dury

11:30 uur Francky Dury heeft afscheid genomen als trainer van Zulte-Waregem. De Belg wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de huidige nummer voorlaatst van de hoogste klasse van het Belgische profvoetbal.

Zijn assistenten Davy De Fauw en Timmy Simons nemen zijn taken voorlopig over. De Fauw voetbalde in Nederland voor Sparta en Roda JC. Simons was aanvoerder van PSV.

De 64-jarige Dury was twintig jaar trainer van Zulte Waregem, verdeeld over twee periodes. In het seizoen 2010/2011 had hij KAA Gent onder zijn hoede.

Badmintonner Caljouw strandt in kwartfinale van WK

11:00 uur Badmintonner Mark Caljouw is er niet in geslaagd een medaille te winnen op het WK in het Spaanse Huelva. De 26-jarige Nederlander leed in de kwartfinale een vrij kansloze nederlaag tegen Srikanth Kidambi uit India (21-8 21-7).

De eerste rally van de wedstrijden telde maar liefst 21 slagen. Toch werd het geen lange partij. De voormalige nummer 1 van de wereld was veel te sterk voor de Nederlandse nummer 28 van de huidige mondiale badmintonladder. Caljouw won uiteindelijk slechts 15 punten.

Toch mag Caljouw terugkijken op een geslaagd toernooi. Hij stond nog nooit eerder in een kwartfinale van een WK. Hij klopte donderdag in de derde ronde de Canadees Brian Yang (22-20 21-12). Hij rekende daarvoor af met de Fin Kalle Koljonen (14-21 22-20 21-11) en Indiër Sai Praneeth Bhamidipati (17-21 21-7 21-8).

Caljouw was afgelopen zomer ook actief op de Olympische Spelen in Tokio. Hij strandde daar in de achtste finales.

Estafetteteams bereiken finale bij WK zwemmen

10:34 uur Twee Nederlandse estafetteteams hebben zich bij de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de finale. Marrit Steenbergen reikte tot de halve finales van de 100 meter vrije slag en Nyls Korstanje zwom naar de halve finales van de 100 meter vlinderslag.

Het gemengde team op de 4x50 meter vrije slag (mixed relay) won zijn heat en noteerde met 1.30,50 de derde tijd in de series. Het kwartet bestond uit Jesse Puts, Kenzo Simons, Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo. Rusland was in de series de snelste in 1.29,84.

Kromowidjojo maakte ook deel uit van de vrouwenploeg op de 4x50 meter wisselslag die zich met de zevende tijd plaatste voor de finale. Samen met Tessa Giele, Kim Busch en Maaike de Waard kwam ze tot een tijd van 1.46,06. Het team van de Verenigde Staten klokte de beste tijd in de heats: 1.44,50.

Steenbergen, op de EK kortebaan vorige maand in Kazan (Rusland) nog winnares van het goud op de 200 vrij en brons op de 100 vrij, eindigde als derde in haar serie van de 100 vrij in 53,51. Haar tijd was de dertiende van alle deelneemsters. Siobhan Haughey uit Hongkong was de snelste in de heats met 51,97. Haughey veroverde donderdag nog het goud op de 200 meter vrij in een wereldrecord (1.50,31). Steenbergen finishte in die finale als zevende.

Korstanje wist zich op de 100 vlinder met de vijfde tijd (49,97) te plaatsen voor de halve finales.

Luc Kroon redde het net niet op de 200 vrij. Hij klokte de negende tijd in de series (1.43,05) en kwam zes honderdsten tekort voor de achtste plaats waarmee hij zich in de finale had gezwommen.

Lindsey van Zundert naar EK kunstrijden in Estland

09:40 uur Lindsey van Zundert doet voorafgaande aan de Olympische Winterspelen eerst nog mee aan de Europese kampioenschappen kunstrijden. De schaatsbond heeft de 16-jarige kunstschaatsster uit Etten-Leur geselecteerd voor de titelstrijd in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Het toernooi duurt van 10 tot en met 16 januari.

Van Zundert miste vorige week een toernooi in Zagreb omdat ze positief was getest op corona en in quarantaine moest. Zij is de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976.

Daria Danilova en Michel Tsiba vertegenwoordigen Nederland op de EK bij het paarrijden. Hanna Jakucs en Alessio Galli komen in actie bij het ijsdansen.

Everton veroordeelt homofobe spreekkoren fans

07:53 uur Everton heeft nadrukkelijk afstand genomen van de supporters die donderdag in het duel met Chelsea (1-1) homofobe spreekkoren uitten richting een speler van de tegenstander. „Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar en vertegenwoordigt niet de waarden van onze club en brede aanhang”, verklaarde de Premier Leagueclub uit Liverpool.

Het discriminerende gedrag was pijnlijk voor Everton, dat vorige maand nog een prijs ontving voor zijn inspanningen om de cultuur van de club te veranderen en juist inclusie en diversiteit te bevorderen. „We verwachten van de fans dat ze deze waarden weerspiegelen door zich in de toekomst te onthouden van discriminerend gezang”, aldus de club.

Basketballers Nets winnen ondanks zeven afwezige spelers

07:30 uur De afwezigheid van zeven spelers vanwege de coronaprotocollen houdt Brooklyn Nets niet van winnen af. De basketbalploeg uit New York won met 114-105 van Philadelphia 76ers in de NBA. Kevin Durant was uitblinker met 34 punten, 11 rebounds en 8 assists. De Nets verstevigden met de zege de koppositie in de oostelijke divisie. Bij de winnende ploeg ontbraken onder meer vaste basisspelers James Harden en LaMarcus Aldridge.

De ’Sixers’ verloren voor de derde keer op rij. Joel Embiid was topschutter met 32 punten.

Phoenix Suns won met 118-98 van Washington Wizards en boekte zijn 22e zege in de afgelopen 24 wedstrijden. Acht spelers van de Sun scoorden dubbele cijfers, met JaVale McGee als beste schutter met 17 punten. Sterspeler Devin Booker ontbrak nog altijd vanwege een hamstringblessure. De Suns delen de eerste plaats in de westelijke divisie met Golden State Warriors.