Sport Kort: Lindsey van Zundert wel naar EK kunstrijden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lindsey van Zundert naar EK kunstrijden in Estland

09:40 uur Lindsey van Zundert doet voorafgaande aan de Olympische Winterspelen eerst nog mee aan de Europese kampioenschappen kunstrijden. De schaatsbond heeft de 16-jarige kunstschaatsster uit Etten-Leur geselecteerd voor de titelstrijd in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Het toernooi duurt van 10 tot en met 16 januari.

Van Zundert miste vorige week een toernooi in Zagreb omdat ze positief was getest op corona en in quarantaine moest. Zij is de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976.

Daria Danilova en Michel Tsiba vertegenwoordigen Nederland op de EK bij het paarrijden. Hanna Jakucs en Alessio Galli komen in actie bij het ijsdansen.

Everton veroordeelt homofobe spreekkoren fans

07:53 uur Everton heeft nadrukkelijk afstand genomen van de supporters die donderdag in het duel met Chelsea (1-1) homofobe spreekkoren uitten richting een speler van de tegenstander. "Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar en vertegenwoordigt niet de waarden van onze club en brede aanhang", verklaarde de Premier Leagueclub uit Liverpool.

Het discriminerende gedrag was pijnlijk voor Everton, dat vorige maand nog een prijs ontving voor zijn inspanningen om de cultuur van de club te veranderen en juist inclusie en diversiteit te bevorderen. "We verwachten van de fans dat ze deze waarden weerspiegelen door zich in de toekomst te onthouden van discriminerend gezang", aldus de club.

Basketballers Nets winnen ondanks zeven afwezige spelers

07:30 uur De afwezigheid van zeven spelers vanwege de coronaprotocollen houdt Brooklyn Nets niet van winnen af. De basketbalploeg uit New York won met 114-105 van Philadelphia 76ers in de NBA. Kevin Durant was uitblinker met 34 punten, 11 rebounds en 8 assists. De Nets verstevigden met de zege de koppositie in de oostelijke divisie. Bij de winnende ploeg ontbraken onder meer vaste basisspelers James Harden en LaMarcus Aldridge.

De ’Sixers’ verloren voor de derde keer op rij. Joel Embiid was topschutter met 32 punten.

Phoenix Suns won met 118-98 van Washington Wizards en boekte zijn 22e zege in de afgelopen 24 wedstrijden. Acht spelers van de Sun scoorden dubbele cijfers, met JaVale McGee als beste schutter met 17 punten. Sterspeler Devin Booker ontbrak nog altijd vanwege een hamstringblessure. De Suns delen de eerste plaats in de westelijke divisie met Golden State Warriors.