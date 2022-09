Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Oranje gaat geen kopje onder, maar Down Under

Lars van Soest



Het is na het beslissende doelpunt van de Oranje Leeuwinnen in het cruciale WK-kwalificatieduel tegen IJsland één groot gekkenhuis in de Utrechtse Galgenwaard. Op het veld vliegen de Nederlandse spelers elkaar in al hun euforie in de armen. De ruim 16.000 fans op de tribunes weten op dat moment ook even niet meer waar ze het zoeken moeten. In het persvak gaat het ook helemaal ’los’, maar dan op een andere manier. Hoewel een orkaan van geluid door het stadion raast, wordt het gevoelsmatig even helemaal stil. Het is alsof ik alleen op de wereld ben met mijn laptop. Tik-tik-tik-tik.