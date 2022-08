Kharchouch leidt nieuwkomer Excelsior langs Vitesse

De overwinning van Excelsior was voor een groot deel toe te schrijven aan Reda Kharchouch. De spits maakte de eerste twee doelpunten en gaf bij de derde de assist. De eerste treffer van Kharchouch mocht Enzo Cornelisse zich aanrekenen. Na een kwartier spelen draaide de spits na een ingooi eenvoudig weg bij de Vitesse-verdediger. Kharchouch kon van dichtbij scoren.

Bij het tweede doelpunt in de 20e minuut ging de aanvaller, na een pass van Marouan Azarkan, precies op het juiste moment de diepte in. De spelers van Vitesse dachten aan buitenspel, maar daar bleek geen sprake van. Kharchouch werkte de bal met een lob over keeper Jeroen Houwen in het doel.

Vitesse wist na een half uur wat terug te doen. Nikolai Baden Frederiksen was in de rebound trefzeker.

Excelsior besliste het duel een kwartier voor tijd. Kharchouch veroverde de bal en legde goed breed op Kenzo Goudmijn, die een leeg doel voor zich had: 3-1.

De Noorse middenvelder Sondre Tronstad van Vitesse kreeg in blessuretijd rood.

