Tyson Fury kan het niet laten, gaat toch weer boksen en pakt meteen 11.000 euro

Voor de 34-jarige Fury wordt het zijn eerste gevecht sinds april, toen hij op Wembley te sterk was voor Dillian Whyte en vervolgens aankondigde met pensioen te gaan. De vier jaar oudere Chisor stond in juli voor het laatst in de ring.

Van de 33 professionele gevechten in zijn carrière won Fury er 32. Alleen de ontmoeting met de Amerikaan Deontay Wilder eindigde onbeslist. Fury heeft Chisora twee keer verslagen, in 2011 en 2014.

Anthony Joshua

Het feit dat zijn eerder min of meer al aangekondigde partij tegen Anthony Joshua (voorlopig) niet doorgaat, leverde Fury en passant nog een mooi bedrag op. Hij had met promotor Frank Warren voor 10.000 pond (ruim 11.000 euro) gewed dat zijn landgenoot het contract niet zou ondertekenen en zo geschiedde. Het geld stak Fury donderdag cash in zijn zak.