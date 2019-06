Arens: ’Minimaal één gouden medaille op EK judo’

Voor de tweede keer, na Baku in 2015, maakt het EK voor de judoka’s deel uit van de Europese Spelen. „Ik vind dat alleen maar mooi”, aldus Arens. „Een aantal sporters maakt op deze manier voor de eerste keer kennis met een evenement waar ook veel atleten uit andere disciplines zijn. Dat past goed in de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio.”

Olympische kwalificatie

In Minsk zijn bovendien punten te halen voor de ranglijst die van belang is voor olympische kwalificatie. Arens: „Er speelt veel. Vergeet ook niet dat nog geen twee maanden na ’Minsk’ alweer het WK is, in Tokio. We moeten zorgvuldig plannen, maar ik heb er zin in.”

De Europese Spelen beginnen vrijdag 21 juni en duren tot 30 juni. Het EK judo is van 22 juni tot en met 25 juni in de Wit-Russische stad. Bij de vorige Europese Spelen (2015) won Nederland drie keer goud (Henk Grol, Kim Polling, Marhinde Verkerk) en twee keer brons (Guillaume Elmont, Guusje Steenhuis).

In Minsk komende de volgende judoka’s voor Nederland in actie:

Margriet Bergstra (-57), Sanne Verhagen (-57), Juul Franssen (-63), Sanne Vermeer (-63), Kim Polling (-70), Sanne van Dijke (-70), Guusje Steenhuis (-78), Marhinde Verkerk (-78), Roy Koffijberg (-60), Tornike Tsjakadoea (-60), Frank de Wit (-81), Noël van ’t End (-90), Jesper Smink (-90), Michael Korrel (-100), Henk Grol (+100), Roy Meyer (+100).